Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şubesi Başkanı Mümin Lütfüoğlu'nu kabul etti.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Mercan, Lütfüoğlu ve derneğin yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.



Ziyarette Lütfüoğlu, derneğin faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.



Mercan, ziyaret dolayısıyla Lütfüoğlu ve ekibine teşekkür etti.



- Keşan'da Çocuk Akademisi düzenlendi



Keşan'da "Çocuk Akademisi" programı düzenlendi.



Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ve Müze Keşan ev sahipliğinde, çocuklar ve ailelerinin katılımıyla "Çocuk Akademisi" programı gerçekleştirildi.



Program kapsamında diş hekimi, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal çalışmacılar tarafından bilgi paylaşımı ve sunumlar yapıldı.



Akademinin önümüzdeki günlerde süreceği belirtildi.



- İpsala Belediye Başkanı Kerman'a ziyaret



Ankara Merkez Süt Üreticileri Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin ve İpsala Süt Üreticileri Birliği Başkanı Selahattin Demir, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kerman, genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Demir’i tebrik ederek yeni dönem için başarılar diledi.



Kerman ayrıca ziyaret dolayısıyla Keskin ve Demir'e teşekkür etti.



- Meriç Kaymakamı Güvenç'ten Alibey köyüne ziyaret



Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Alibeyköy Fıstık Kooperatifini ziyaret etti.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güvenç, köyün genel durumu ve gelecek üretim dönemiyle ilgili kooperatif başkanı, muhtar ve köy halkıyla istişarelerde bulundu.



Güvenç, kooperatifin yönetiminde kadınların yer almasından ve ortaya konulan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



- Sağlık standı kuruldu



Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezince sağlık standı kuruldu.



Merkezden yapılan açıklamaya göre “Ramazanda Sağlık Programı” kapsamında merkezde stant oluşturularak, ziyaretçilerin boy ve kilo ile karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi.



Ayrıca merkezde faaliyet gösteren birimlerin tanıtımı yapıldı.



















