Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şubesi Başkanı Mümin Lütfüoğlu'nu kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 09:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şubesi Başkanı Mümin Lütfüoğlu'nu kabul etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Mercan, Lütfüoğlu ve derneğin yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

        Ziyarette Lütfüoğlu, derneğin faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

        Mercan, ziyaret dolayısıyla Lütfüoğlu ve ekibine teşekkür etti.

        - Keşan'da Çocuk Akademisi düzenlendi

        Keşan'da "Çocuk Akademisi" programı düzenlendi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ve Müze Keşan ev sahipliğinde, çocuklar ve ailelerinin katılımıyla "Çocuk Akademisi" programı gerçekleştirildi.

        Program kapsamında diş hekimi, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal çalışmacılar tarafından bilgi paylaşımı ve sunumlar yapıldı.

        Akademinin önümüzdeki günlerde süreceği belirtildi.

        - İpsala Belediye Başkanı Kerman'a ziyaret

        Ankara Merkez Süt Üreticileri Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin ve İpsala Süt Üreticileri Birliği Başkanı Selahattin Demir, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kerman, genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Demir’i tebrik ederek yeni dönem için başarılar diledi.

        Kerman ayrıca ziyaret dolayısıyla Keskin ve Demir'e teşekkür etti.

        - Meriç Kaymakamı Güvenç'ten Alibey köyüne ziyaret

        Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Alibeyköy Fıstık Kooperatifini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güvenç, köyün genel durumu ve gelecek üretim dönemiyle ilgili kooperatif başkanı, muhtar ve köy halkıyla istişarelerde bulundu.

        Güvenç, kooperatifin yönetiminde kadınların yer almasından ve ortaya konulan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Sağlık standı kuruldu

        Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezince sağlık standı kuruldu.

        Merkezden yapılan açıklamaya göre “Ramazanda Sağlık Programı” kapsamında merkezde stant oluşturularak, ziyaretçilerin boy ve kilo ile karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi.

        Ayrıca merkezde faaliyet gösteren birimlerin tanıtımı yapıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Paramount Netflix'i saf dışı mı bıraktı?
        Paramount Netflix'i saf dışı mı bıraktı?
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne Valisi Sezer, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
        Edirne Valisi Sezer, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
        Vakıf ruhu ile her gün 100 binden fazla kişiye iftarlık ulaştırılıyor
        Vakıf ruhu ile her gün 100 binden fazla kişiye iftarlık ulaştırılıyor
        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 1 tutuklama
        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 1 tutuklama
        Edirne merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 6 gözaltı (2)
        Edirne merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 6 gözaltı (2)
        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutukland...
        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutukland...