        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak içki ve silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 09:25
        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine Ö.D'nin evinde arama yaptı.

        Aramada 59 litre kaçak içki, 105 litre kaçak şarap, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 85 fişek ele geçirildi.

        Ö.D. gözaltına alındı.

        - Keşan'da bir evde çıkan yangın söndürdü.

        Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde M.D'nin evinde prize takılı hoparlör henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Evde hasar oluştu.

