Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de jandarma köylerde trafik eğitimlerini sürdürüyor

        Edirne'de jandarma ekipleri köylerde trafik eğitimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 09:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de jandarma köylerde trafik eğitimlerini sürdürüyor

        Edirne'de jandarma ekipleri köylerde trafik eğitimlerine devam ediyor.

        Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Malkoç köyünde "Reflektör Tak, Görünür Ol" Projesi kapsamında kahvehanede eğitim düzenledi.

        Eğitimde römorklarda reflektör kullanımı, güvenli trafik bilinci ve temel trafik kuralları, hız kuralları, trafik kazalarının oluşumu ve sonuçları, ROPS demirinin önemi, traktörle trafikte seyir güvenliği, römork, pulluk ve mibzer gibi tarım aletlerinin güvenli şekilde takılması ve kullanımı ile devrilme riskine karşı alınması gereken önlemler konularında bilgiler verildi.

        Eğitimin sonunda ekipler katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?

        Benzer Haberler

        VGM Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Güneren'den Rektör Hatipler'e ziyaret
        VGM Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Güneren'den Rektör Hatipler'e ziyaret
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne Valisi Sezer, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
        Edirne Valisi Sezer, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
        Vakıf ruhu ile her gün 100 binden fazla kişiye iftarlık ulaştırılıyor
        Vakıf ruhu ile her gün 100 binden fazla kişiye iftarlık ulaştırılıyor
        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 1 tutuklama
        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 1 tutuklama