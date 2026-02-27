Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Uzunköprü SYDV'den ailelere ramazan desteği

        Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda kolisi desteği sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzunköprü SYDV'den ailelere ramazan desteği

        Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda kolisi desteği sağlayacak.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına katkıda bulunmak amacıyla geniş kapsamlı bir yardım operasyonu yürütüldüğü belirtildi.

        Sosyal devlet ilkesi gereği hazırlanan projeyle, ilçede ikamet eden yaşlı, engelli ve dezavantajlı 750 aileye temel gıda paketleri ulaştırılacağı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, yardımların titizlikle hazırlandığını belirtti.

        Ramazan ayının paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattığını ifade eden Köken, şunları kaydetti:

        "Uzunköprü Kaymakamlığı ve vakfımız koordinasyonunda hazırladığımız 750 gıda kolisinin dağıtımına 2 Mart Pazartesi günü başlıyoruz. Bu mübarek ay içerisinde özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kapılarına kadar giderek bu emanetleri ulaştıracağız. Piyasa değerinin çok altında bir maliyetle, devletimizin imkanlarını en verimli şekilde her bir ferdimize sunmak temel önceliğimizdir. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin ramazan ayını tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı
        Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi

        Benzer Haberler

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi
        Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi
        VGM Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Güneren'den Rektör Hatipler'e ziyaret
        VGM Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Güneren'den Rektör Hatipler'e ziyaret
        Edirne'de jandarma köylerde trafik eğitimlerini sürdürüyor
        Edirne'de jandarma köylerde trafik eğitimlerini sürdürüyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne Valisi Sezer, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
        Edirne Valisi Sezer, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı