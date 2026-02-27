Canlı
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan altyapı çalışmalarını inceledi.

        Giriş: 27.02.2026 - 12:54
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan altyapı çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gencan, Kıyık ve Kaleiçi semtlerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Gencan, Medrese Alibey Mahallesi'nde çöken istinat duvarının bulunduğu noktada da incelemelerde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gencan, çalışmaların planlı şekilde devam ettiğini, Edirne’nin uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarını kalıcı çözümlerle ele aldıklarını belirtti.

        Altyapı çalışmalarının zaman zaman geçici rahatsızlıklara neden olabildiğini ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

        "Edirne'nin uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarını kalıcı çözümlerle ele alıyoruz. Günü kurtaran değil şehrimizin geleceğini güvence altına alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çalışmaların oluşturduğu geçici sıkıntıların farkındayız ancak güçlü ve sağlıklı bir altyapı için bu adımları atmak zorundayız."

        - Uzunköprü'de yol yapım çalışmaları sürüyor

        Uzunköprü ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Belediyesi ekipleri bazı sokak ve caddelerde parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

        Ekipler kanal ve su arızalarını da giderdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

