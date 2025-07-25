Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Edirne'de gençlerle bir araya geldi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne'de bir araya geldiği gençlere, "Geleceği planlama noktasında asla mütevazi olmamalıyız. Çünkü sizler sadece ailelerinizin değil, yakınlarınızın değil, milletimizin değil, sizler bütün mazlum coğrafyadaki insanların geleceğisiniz." dedi.

Uraloğlu, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Gökçetepe'deki Doğa Kampı'nı ziyaretinde, Türkiye'nin şehitlerini uğurladığını, bu nedenle üzgün olduklarını söyledi.

Öğrencilerden şehitler için dua etmesini isteyen Uraloğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Uraloğlu, lise öğrencileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin geleceği gençlere çok güvendiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Ne düşünürseniz bir anlamda onu yaşarsınız. Geleceği planlama noktasında asla mütevazi olmamalıyız. Çünkü sizler sadece ailelerinizin değil, yakınlarınızın değil, milletimizin değil, sizler bütün mazlum coğrafyadaki insanların geleceğisiniz. Onun için hayallerinizde mütevazi olmayacağız. O ışığı, o parıltıyı sizlerin gözünde görüyorum." ifadelerini kullandı.