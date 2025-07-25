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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Edirne'de gençlerle bir araya geldi:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne'de bir araya geldiği gençlere, "Geleceği planlama noktasında asla mütevazi olmamalıyız. Çünkü sizler sadece ailelerinizin değil, yakınlarınızın değil, milletimizin değil, sizler bütün mazlum coğrafyadaki insanların geleceğisiniz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:26
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Edirne'de gençlerle bir araya geldi:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne'de bir araya geldiği gençlere, "Geleceği planlama noktasında asla mütevazi olmamalıyız. Çünkü sizler sadece ailelerinizin değil, yakınlarınızın değil, milletimizin değil, sizler bütün mazlum coğrafyadaki insanların geleceğisiniz." dedi.

        Uraloğlu, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Gökçetepe'deki Doğa Kampı'nı ziyaretinde, Türkiye'nin şehitlerini uğurladığını, bu nedenle üzgün olduklarını söyledi.

        Öğrencilerden şehitler için dua etmesini isteyen Uraloğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Bakan Uraloğlu, lise öğrencileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Türkiye'nin geleceği gençlere çok güvendiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Ne düşünürseniz bir anlamda onu yaşarsınız. Geleceği planlama noktasında asla mütevazi olmamalıyız. Çünkü sizler sadece ailelerinizin değil, yakınlarınızın değil, milletimizin değil, sizler bütün mazlum coğrafyadaki insanların geleceğisiniz. Onun için hayallerinizde mütevazi olmayacağız. O ışığı, o parıltıyı sizlerin gözünde görüyorum." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerle sohbet edip hayallerini soran Uraloğlu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, dünyada her alanda söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini, bunu da çok çalışarak başardıklarını anlattı.

        TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise gençlerin hayallerini ve projelerini Vakıf çatısı altında gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Gökçetepe'deki kamp programlarıyla gençleri kardeşlik ve arkadaşlık bağlarıyla bir araya getirdiklerini belirten Beşinci, gençleri dijital bağımlılıklardan uzak tutarak, doğayla iç içe keyifli anlar yaşamalarını sağladıklarını kaydetti.

        Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer ile Keşan Kaymakamı Aziz Mercan da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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