        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de domates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'nin Havsa ilçesinde domates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Giriş: 28.02.2026 - 19:16
        Edirne'de domates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'nin Havsa ilçesinde domates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Antalya'dan aldığı domates yükünü Sırbistan'a götüren M.B'nin kullandığı 34 KZS 643 plakalı tırda Çukurköy yakınlarında yangın çıktı.

        Alevlerin büyümesi üzerine sürücü tırı yolun kenarına park ederek yangına müdahale etmeye çalıştı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine Edirne ve Havsa itfaiyeleri, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Tır kullanılamaz hale geldi.

        Polis ekiplerince kapatılan yol yangının söndürülmesinin ardından trafiğe açıldı.



