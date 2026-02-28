Canlı
        Edirne Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 16:30
        Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eski Cami'de mevlit okutularak Erbakan'ın aziz hatırası dualarla yad edildi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen programda, teravih namazı çıkışında ise vatandaşlara lokum ve şerbet ikram edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan, Erbakan'ın ömrünü millete ve ülkesine adadığını belirtti.

        Çalışkan, Erbakan'ın adalet, üretim ve milli kalkınma anlayışını yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        - Çalışkan'dan 28 Şubat açıklaması

        Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

        Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat 1997'de yaşanan sürecin, millet iradesine ve demokrasiye yönelik antidemokratik bir müdahale olduğu belirtti.

        28 Şubat sürecinin seçilmiş hükümete yönelik baskılarla, inanç ve özgürlük alanlarına yapılan müdahalelerle Türkiye’nin demokratik hafızasında derin izler bıraktığını aktaran Çalışkan, "Süreçte başta dönemin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan olmak üzere, milli iradeyi temsil eden kadroların çeşitli baskı ve engellemelerle karşı karşıya kaldı. Bizler Milli Görüş hareketinin mensupları olarak, demokrasinin ve milli iradenin her şart altında savunucusu olmaya devam edeceğiz. Vesayetçi anlayışlara, darbeci zihniyete ve millet iradesini yok sayan her türlü girişime karşı dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktayız. 28 Şubat’ı unutmadık, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

        - Edirne Sarayı konferansı

        Edirne Yerel Tarih Grubu tarafından "Mimari Özellikleri ve Kent Kültürüne Katkılarıyla Edirne Sarayı" konferansı düzenlendi.

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezindeki konferansta, sarayın yapılışına 1450'de Sultan 2. Murat döneminde başlandığını söyledi.

        Yıllar içerisinde yapımının ilaveler yapılarak sürdüğünü belirten Kurtişoğlu, sarayda 117 oda, 21 divanhane, 18 hamam, 8 mescit, 17 büyük kapı, 13 koğuş, 4 kiler, 5 matbah ve 14 kasır bulunduğunu anlattı.

        Edirne Sarayı'nın mimar açıdan Topkapı Sarayı'na da öncülük yaptığını dile getiren Kurtişoğlu, sarayın Osmanlı döneminin önemli yapılarından olduğunu kaydetti.

        Sarayın tahribatı ve yıkılışı hakkında da bilgi veren Kurtişoğlu, yapılan kazı çalışmaları ilgili de bir sunum gerçekleştirdi.

        - İpsala sağlık ekipleri saha çalışmalarını sürdürüyor

        İpsala Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekipleri saha çalışmalarına devam ediyor.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla bir araya gelen ekipler koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında bilgilendirme yaptı.

        Çalışma kapsamında tütün kullanımının bırakılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla anket uygulaması gerçekleştirildi.

        Vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak sağlıklı yaşam konusunda da sunum yapıldı.

        - Belediye Başkanı Martin öğrencilerle buluştu

        Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunda düzenlenen iftar programına katılan Martin, öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyen Martin, öğrencilere kolaylıklar sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.



