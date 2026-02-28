Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Trakya'da AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yapıldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Trakya'da AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yapıldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da AK Parti teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Murat Nalça, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, son dönemde başörtüsü ve Anadolu’nun yerel kıyafetlerine yönelik "çirkin bir tavır" sergilendiğini ifade etti.

        28 Şubat sürecinde ortaya çıkan anlayışın tamamen ortadan kalkmadığını savunan Nalça, "28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak etmiş bulunuyoruz. Maalesef bazıları AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Nalça, bu anlamda milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurguladı.

        Toplumsal barışa kasteden zihniyete karşı durmaya devam edeceklerini aktaran Nalça, şunları kaydetti:

        "Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz."

        Açıklamaya İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı Tuba Karabulut ve İl Kadın Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Arzu Akgün de katıldı.

        - Kırklareli

        AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Sema Topçu, parti binasındaki basın açıklamasında, 28 Şubat postmodern darbesini nefretle kınadıklarını belirtti.

        AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbeci zihniyet karşısında dimdik durma iradelerini sürdüreceklerini ifade eden Topçu, şunları kaydetti:

        "Bu zihniyetle mücadele biz AK Parti için bir demokrasi mücadelesidir, bir hak mücadelesidir, büyük Türkiye mücadelesidir. Şunu vurgulamak lazım ki toplumsal barışımıza kasteden bu zihniyet orada durduğu sürece büyük ve güçlü Türkiye idealimize ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuza her daim ket vurulmaya çalışılacaktır. Ancak bizler tüm bu engelleri milletimizle beraber aşmaktan geri durmayacağız."

        - Tekirdağ

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı Sümeyye Tekin de 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat'ın da aynı şekilde bir darbe olduğunu ifade etti.

        Tekin, 28 Şubat'ta millet iradesine karşı tanklar yürütüldüğünü ve seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin görevden el çektirildiğini belirterek, "AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu burada bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk." dedi.









        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse üreticilerle buluşmayı sürdürüyor
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse üreticilerle buluşmayı sürdürüyor
        Selimiye Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Selimiye Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Edirne'de imece usulü iftar: Okul içinde Ramazan bereketi
        Edirne'de imece usulü iftar: Okul içinde Ramazan bereketi
        Edirne'de yakalanan 5 firari FETÖ hükümlüsü ile taksi sürücüsü tutuklandı
        Edirne'de yakalanan 5 firari FETÖ hükümlüsü ile taksi sürücüsü tutuklandı
        Sırtında taşıdığı halının içerisinde sakladığı ruhsatsız av tüfeğiyle yakal...
        Sırtında taşıdığı halının içerisinde sakladığı ruhsatsız av tüfeğiyle yakal...
        CHP'li Belediye Başkanı Gencan'dan Bakan Kurum'a teşekkür mesajı: "Minnetta...
        CHP'li Belediye Başkanı Gencan'dan Bakan Kurum'a teşekkür mesajı: "Minnetta...