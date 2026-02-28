Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Giriş: 28.02.2026 - 10:21
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse üreticilerle buluşmayı sürdürüyor

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, üreticilerle bir araya geldi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Edirne ve ilçelerindeki köylerde ziyaretlerine devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını belirterek her hafta bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini kaydetti.

        Köse, tarımsal üretimin verimli, sürdürülebilir ve kaliteli bir şekilde devam etmesi için çiftçilerle omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Üreticilerin sorularını da yanıtladıklarını aktaran Köse, toplantılarda üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) iş ve işlemleri, genel tarım sayımı, hayvan ve bitki sağlığı, Tarım Sigortaları (TARSİM) ve B-Reçete hakkında bilgi verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

