Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezince Selimiye Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.





Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Selimiye Camisi'nin gölgesinde kurulan mobil bağış çadırı, gün boyu çok sayıda gönüllü bağışçıyı ağırladı.



Türk Kızılay Edirne İl Başkanı Gözde Emel Baytar da bağış çadırını ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.





Kan stoklarının güncel tutulmasının önemine vurgu yapan Baytar, Edirne halkının gösterdiği duyarlılığın memnuniyet verici olduğunu kaydetti.





Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi Müdürü Batuhan Değiş de tüm vatandaşları düzenli bağış yapmaya davet etti.



