Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Selimiye Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezince Selimiye Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 09:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selimiye Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezince Selimiye Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.


        Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Selimiye Camisi'nin gölgesinde kurulan mobil bağış çadırı, gün boyu çok sayıda gönüllü bağışçıyı ağırladı.

        Türk Kızılay Edirne İl Başkanı Gözde Emel Baytar da bağış çadırını ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.


        Kan stoklarının güncel tutulmasının önemine vurgu yapan Baytar, Edirne halkının gösterdiği duyarlılığın memnuniyet verici olduğunu kaydetti.


        Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi Müdürü Batuhan Değiş de tüm vatandaşları düzenli bağış yapmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail İran'a saldırdı
        İsrail İran'a saldırdı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap' soruşturmasından gözaltında
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap' soruşturmasından gözaltında
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Eve döndük"
        "Eve döndük"
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde

        Benzer Haberler

        Edirne'de imece usulü iftar: Okul içinde Ramazan bereketi
        Edirne'de imece usulü iftar: Okul içinde Ramazan bereketi
        Edirne'de yakalanan 5 firari FETÖ hükümlüsü ile taksi sürücüsü tutuklandı
        Edirne'de yakalanan 5 firari FETÖ hükümlüsü ile taksi sürücüsü tutuklandı
        Sırtında taşıdığı halının içerisinde sakladığı ruhsatsız av tüfeğiyle yakal...
        Sırtında taşıdığı halının içerisinde sakladığı ruhsatsız av tüfeğiyle yakal...
        CHP'li Belediye Başkanı Gencan'dan Bakan Kurum'a teşekkür mesajı: "Minnetta...
        CHP'li Belediye Başkanı Gencan'dan Bakan Kurum'a teşekkür mesajı: "Minnetta...
        Bakan Kurum: "Türkiye zorluklar karşısında dimdik ayakta"
        Bakan Kurum: "Türkiye zorluklar karşısında dimdik ayakta"
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri tutuklandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri tutuklandı