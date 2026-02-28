Edirne'de yakalanan 5 firari FETÖ hükümlüsü ile taksi sürücüsü tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığındaki 5 firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü ile taksi sürücüsü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan şüphelilerin olabileceği bilgisi üzerine ilçe girişinde bir taksiyi durdurdu.



Araçta yapılan aramada, FETÖ üyeliği suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.B, N.E.E, S.G, A.U. ve M.S.E. ile sürücü K.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

