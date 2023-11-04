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        Haberler Gündem Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu

        Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu

        Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin yaklaşık 48 kilometre açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.50'de kaydedilen sarsıntının, 15,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 04:27 Güncelleme: 04.11.2023 - 04:27
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        Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
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        Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        AA'nın haberine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında saat 02.50'de meydana gelen depremin, 15,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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