Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu
Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin yaklaşık 48 kilometre açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.50'de kaydedilen sarsıntının, 15,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi
Giriş: 04.11.2023 - 04:27 Güncelleme: 04.11.2023 - 04:27
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AA'nın haberine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında saat 02.50'de meydana gelen depremin, 15,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.