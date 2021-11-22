Ekmek fiyatlarına zam mı gelecek? Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası başkanı tarafından yapılan açıklama sonrasında kamuoyunda bu sorunun cevabı merak edilip araştırılmaya başladı.

Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar 2 hafta içerisinde unun çuvalının 200 TL'den 360 liraya kadar yükseldiğini mevcut durumda ekmeğin 3 - 4 TL'ye kadar zamlanması gerektiğini belirtti. Kolivar, zammın yapılmaması halinde ise fırınların iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı vurgusunu yaptı.

Ekmek fiyatları zammı İstanbul Fırıncılar Odası'nın resmi başvurusu ve başvurunun İstanbul Valiliği tarafından kabulüyle yapılabiliyor. Henüz İstanbul Fırıncılar Odası'nın bir zam talebi ise bulunmuyor. Zam talebi olması halinde sizlerle paylaşacağız.

Hali hazırda İstanbul'da 200 gram ekmek artık zincir marketlerde 2 liraya, 250 gram ekmek de artık fırınlarda ve zincir marketlerde 2,5 liraya satılıyor.