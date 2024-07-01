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        Ekonomistlerden enflasyon tahmini

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,28 artacağını tahmin ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 10:22 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:23
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        Ekonomistlerden enflasyon tahmini
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        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.

        2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
        Ocak 43,31 6,84 6,7
        Şubat 42,46 4,04 4,53
        Mart 45,58 3,67 3,16
        Nisan 43,65 3,22 3,18
        Mayıs 43,95 3,04 3,37
        Haziran 42,61 2,28
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