Ekuban dönüyor!

Trabzonspor'da antrenman sırasında Ivanildo Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak tarak kemiğinde kırık oluşan Caleb Ekuban’ın İtalya’daki tedavisi sona yaklaştı. Genç oyuncunun bu hafta sonuna kadar Trabzon’a geleceği ve tedavisinin kalan kısmını burada sürdüreceği öğrenildi. Ekuban’ın 1.5 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyordu.
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