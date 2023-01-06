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El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı, Meksika karıştı

Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması nedeniyle olaylar devam ediyor.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı, Meksika karıştı

    Guzman'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Sinaloa çetesi üyeleri kentin farklı noktalarında polisle çatışmaya girdi.

    Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 7'si polis 18 kişi yaralandı.
  • El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı, Meksika karıştı

    Şiddet dalgasının havaalanına sıçraması sonucu 100'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

    Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC), eyaletteki şiddet ikliminin artması nedeniyle Sinaloa Havaalanına giriş ve çıkışların durdurulduğunu açıkladı.
  • El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı, Meksika karıştı

    Öte yanda Culiacan Uluslararası Havaalanı yakınlarında silahlı kuvvetlerle çatışmaya giren çete üyelerinin silahlarından çıkan 2 mermi ticari uçağa isabet etti.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı dikkati çekti.
  • El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı, Meksika karıştı

    GUZMAN'IN YAKALANMASI

    ABD tarafından en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Guzman, Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, okulların tatil olmasına yol açmıştı.
  • El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı, Meksika karıştı

    GUZMAN KİMDİR?

    Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Guzman, en son yakalandığı 17 Ocak 2019'da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.
  • El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı, Meksika karıştı

    ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo'nun oğullarından Guzman'ın yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti. Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.
  • El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı, Meksika karıştı

    EL CHAPO ABD'YE İADE EDİLMİŞTİ

    El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 
  • El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı, Meksika karıştı

    2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.
  • El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı, Meksika karıştı

    * Haberin görselleri Associated Press, Anadolu Ajansı, DHA ve İHA'dan servis edilmiştir.

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