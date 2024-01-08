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        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı

        Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:35
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        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 5-7 Ocak'ta çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığı ihlali" ve "mala zarar verme" suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası olan 1 kişi, "hırsızlık" suçundan 8 yıl hapis cezası olan 1 kişi, yine "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan 2 kişi ve "kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere 6 kişi yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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