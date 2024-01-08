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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:27
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda tespit edilen bir şüphelinin üst ve evinde yapılan aramada 15,95 gram esrar, 34,35 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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