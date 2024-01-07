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        GÜNCELLEME - Elazığ'da pirinç paketleri içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da durdurulan yolcu otobüsünün bagaj bölümündeki pirinç paketlerinde 28 kilo 505 gram eroin ile 1 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 18:02 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:24
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da pirinç paketleri içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da durdurulan yolcu otobüsünün bagaj bölümündeki pirinç paketlerinde 28 kilo 505 gram eroin ile 1 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir istihbarat doğrultusunda Van'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü Elazığ kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, otobüsün bagaj bölümünde baharat karışımlı salçayla streçlendikten sonra pirinç paketleri içerisine yerleştirilen 43 parçadan oluşan 28 kilo 505 gram eroin ve 1 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili otobüs sürücüsü ve sahibi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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