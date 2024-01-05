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        Elazığ'da "Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi

        Elazığ'da, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığının öncülüğünde "Teröre Lanet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:08 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:08
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        Elazığ'da "Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi
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        Elazığ'da, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığının öncülüğünde "Teröre Lanet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Fırat Üniversitesi Kütüphanesi önünde bir araya gelen parti üyesi gençler ile öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar eşliğinde üniversitenin giriş kapısına kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Samet Babamir, vatan ve bayrak aşkıyla şehit olan Mehmetçikler için yürüdüklerini söyledi.

        Babamir, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz şekilde mücadele edecek kuvvettedir. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine göz diken her türlü terör yapılanmasını lanetliyoruz." dedi.

        Yürüyüşe, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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