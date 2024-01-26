Elazığ'da bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
Elazığ'da gıda denetimlerinde bozulan 1180 kilogram çökelek ile 357 kilogram krema imha edildi.
Elazığ'da gıda denetimlerinde bozulan 1180 kilogram çökelek ile 357 kilogram krema imha edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince halk sağlığının korunmasına yönelik kent genelindeki rutin denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda market, bakkal ve imalathanelerde denetim yapan ekipler, küflenmiş ve kokmuş olduğu tespit edilen 1180 kilogram çökelek ile 357 kilogram krema ele geçirdi.
El konulan ürünler ekiplerce imha edilirken, işletmeye idari ceza uygulandı.
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