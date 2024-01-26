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        Elazığ'da bozulmuş gıda ürünleri imha edildi

        Elazığ'da gıda denetimlerinde bozulan 1180 kilogram çökelek ile 357 kilogram krema imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:46
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        Elazığ'da bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
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        Elazığ'da gıda denetimlerinde bozulan 1180 kilogram çökelek ile 357 kilogram krema imha edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince halk sağlığının korunmasına yönelik kent genelindeki rutin denetimler devam ediyor.

        Bu kapsamda market, bakkal ve imalathanelerde denetim yapan ekipler, küflenmiş ve kokmuş olduğu tespit edilen 1180 kilogram çökelek ile 357 kilogram krema ele geçirdi.

        El konulan ürünler ekiplerce imha edilirken, işletmeye idari ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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