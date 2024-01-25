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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 17:36 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:43
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Tespit edilen 2 şüphelinin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada, 136,12 gram metamfetamin, 1 kilo 574 gram skunk ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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