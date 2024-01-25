Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Tespit edilen 2 şüphelinin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada, 136,12 gram metamfetamin, 1 kilo 574 gram skunk ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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