Baskil Belediye Başkanı Akmurat, vatandaş ve esnafla buluştu
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, vatandaş ve esnafla bir araya geldi.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, vatandaş ve esnafla bir araya geldi.
Çarşı merkezinde gerçekleştirilen buluşmada, ilçeye yönelik yapılan yatırımlar ile esnaf ve vatandaşların talepleri değerlendirildi.
Akmurat, yaptığı açıklamada, ilçenin gelişmesi için yoğun şekilde çalıştığını belirtti.
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem nedeniyle ilçedeki ağır hasarlı yapılardan dolayı yeni iş yeri taleplerinin olduğunu belirten Akmurat, şöyle dedi:
"Çarşı kentsel dönüşümün depreme dayanıklı şekilde yapılması önemli bir hizmettir. Şu an çalışmalar devam ediyor ve kaba inşaatları bitmek üzere. İnşallah planlanan sürede tamamlayacağız, esnaf ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."
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