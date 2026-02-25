Canlı
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:56
        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.


        Elazığ-Pertek kara yolunun 17'nci kilometresinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AAN 722 plakalı yolcu minibüsü ile 23 EN 440 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, her iki araçta bulunan biri ağır 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

