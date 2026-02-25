Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Elazığ-Pertek kara yolunun 17'nci kilometresinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AAN 722 plakalı yolcu minibüsü ile 23 EN 440 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, her iki araçta bulunan biri ağır 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
