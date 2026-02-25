Canlı
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Keban'da öğrenciler akran zorbalığına karşı "Dayanışma ve Arkadaşlık Sözleşmesi" imzaladı

        Elazığ'ın Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce akran zorbalığına karşı hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 13:48
        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki eğitim kurumlarında akran zorbalığı ile okula aidiyet arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu ilişkiyi iyileştirmeye yönelik "Keban’da Çocuklar Sevgiyle Büyüyor" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

        Proje kapsamında Baraj İlkokulu 4. sınıf öğrencileri arasında "Dayanışma ve Arkadaşlık Sözleşmesi" imzalandığını dile getiren Emre, "'Akran nezaketi' kapsamında yapılan bu güzel etkinlikten dolayı öğrencilerimizi, ilgili öğretmenlerimizi ve okul yönetimini tebrik ederiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

