        Elazığ'da kadınlar iftar sofrasında dayanışma için ocak başına geçti

        Elazığ'da kadınlar iftar sofrasında dayanışma için ocak başına geçti

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da kadınlar ramazan dolayısıyla kentteki yaşlılar, yalnız yaşayanlar ve engelli bireylerin iftar sofrası için yemek hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:15
        Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları bünyesinde bir araya gelen, aralarında öğretmenlerin, eczacıların, hemşirelerin de bulunduğu farklı mesleklerden 60 kadın, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ramazanda afetzedeler için başlattıkları iftarlık hazırlığını geleneğe dönüştürdü.

        Kadınlar o yıldan bu yana üyelerinin ve hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri malzemelerle ramazan boyu ihtiyacı olan ailelerin iftar sofralarına yemek hazırlamak için ocak başına geçiyor.

        Bu yıl da "Gönüllü annelerden gönül sofralarına" sloganıyla çalışma yürüten kadınlar bir dernek üyesinin iş yerinin bir bölümünü adeta aşevine dönüştürdüler.

        Çalışmaya katkı sunan kadınlar mesailerinden arta kalan zamanlarda mutfakta hummalı bir çalışmayla her gün 3 çeşit yemek ile tatlı ve salata hazırlıyor.

        Kadınlar hazırladıkları iftarlıkları önceden tespit edilen ailelerin adreslerine kendi araçlarıyla ulaştırıyor.

        - "Günlük 200'e yakın aileye yemek çıkarmaya çalışıyoruz"

        ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan, AA muhabirine, gönüllü kadınlarla, ailelerin iftar sofrasına katkı sunmak istediklerini söyledi.

        Ramazanın sadece oruç tutulan bir ay olmadığını, paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği bir dönem olduğunu ifade eden Erdoğan, "Büyük imkanlarımız yok. 60 gönüllü anneyle kendi imkanlarımızla bir aşevi kurduk. Arkadaşımızın bize kapılarını açtığı iş yerinin bir bölümünde yemeklerimizi yapıyoruz. Günlük 200'e yakın aileye yemek çıkarmaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince ramazan boyunca bu desteğe devam edeceğiz." dedi.

        Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki depremlerin hemen ardından ramazan ayında bu çalışmaya başladıklarını anlatarak, o dönemde 100 aileye ramazan boyu yemek ulaştırdıklarını ifade etti.

        Bu dayanışmayı aynı zamanda gelecek nesillere örnek olmak adına da önemli bulduklarını dile getiren Erdoğan, "Yaşlılarımız, yemek yapamayan engelli kardeşlerimiz, yalnız yaşayan vatandaşlarınız, yetim yavrularımız ve ihtiyacı olan ailelerimiz için burada yemek çıkarmaya çalışıyoruz. Çorba, ana yemek, salata, tatlı hazırlıyor ekmek ile evlere ulaştırıyoruz. Bu iyilik hareketi var olduğumuz ve gücümüz yettiği sürece devam edecek." diye konuştu.

        Erdoğan, kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, bu tür dayanışma örneklerinin sayısının artması gerektiğini belirtti.

        - "İyilik için yarışıyoruz"

        Çalışmaya gönüllü katkı sunan kadınlardan Neslişah Kızılkaya, iş yerinin bir bölümünü yemek yapımı için mutfak olarak tahsis ettiğini belirterek, yemekleri hazırlayıp, tek tek paketleyip ihtiyacı olan ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

        Menüyü ailelerin taleplerine göre hazırladıklarını anlatan Kızılkaya, "Burada herkesin işi ayrı. Kendi sofralarımıza yaptığımız gibi yapıyoruz. Kendi evimizde ne malzeme kullanıyorsak burada da onu kullanıyoruz. Her birimiz ayrı mahalleye gidiyoruz. Yaptığımız yemekleri kendi araçlarımızla götürüp, teslim ediyoruz." dedi.

        Tülay Nacar ise 4 yıldır gönüllü olarak ramazanda ihtiyacı olan ailelere iftarlık hazırladığını belirtti.

        Sabah erken saatlerde yemek hazırlığına başladıklarını anlatan Nacar, "Bu platformda olduğum için çok mutluyum. Çok huzur verici bir durum. İyilik için yarışıyoruz. Birçok gönüle dokunmak için hepimiz buradayız." ifadelerini kullandı.

        Şule Nur Ünlü de büyük bir mutlulukla bu yemekleri hazırladıklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Paylaştıkça çoğalan bu iyiliğin bir parçası olmak bizim için şükür vesilesi. Amacımız kimseyi incitmeden gönüllere dokunarak dayanışmamızı büyütmektir. 'Hizmet nimettir' bilinciyle yola çıktığımız annelerimizle daha çok gönüle dokunmak, daha çok sofraya konuk olmak niyetiyle hizmet sunmaktayız."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

