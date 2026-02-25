Elazığ'da yiyecek arayan vaşak görüntülendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 25.02.2026 - 11:15 Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesinde yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Gökbelen köyünde Selim Aslan'a ait evin bahçesine giren vaşak, bir süre etrafta gezindi.
Çevrede yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Aslan, AA muhabirine, bugüne kadar köylerinde ve bölgede vaşağın görüldüğüne dair bir bilgisinin olmadığını ifade ederek, kendisinin de güvenlik kamerası kaydı sayesinde hayvanı ilk defa gördüğünü söyledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri