        Keban'da "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara kumanya dağıtıldı

        Keban'da "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara kumanya dağıtıldı

        AK Parti Keban İlçe Başkanlığınca "İftara 5 Kala" etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 25.02.2026 - 19:43 Güncelleme:
        AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Yunus Emre Kaya ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Elazığ-Sivas kara yolunun Keban Fırat Nehri Köprüsü mevkisinden geçen sürücülere ve yolculara iftarlık ikramında bulundu.

        Tunç, ramazan ayının manevi atmosferini hissetmek ve bu ruhu yaymak için programı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlçe Başkanlığımız olarak ramazan ayını dolu bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

