Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli U.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Adresi belirlenen U.T. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ile tabanca, av tüfeği, fişek ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
        Elazığ'da bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat, vatandaş ve esnafla buluştu
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat, vatandaş ve esnafla buluştu
        Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner'den, Baskil Kaymakamı Kundakçı'ya ziyaret
        Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner'den, Baskil Kaymakamı Kundakçı'ya ziyaret
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 5'i firari hükümlü 11 kişi yakalandı
        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 5'i firari hükümlü 11 kişi yakalandı