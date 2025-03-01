Elon Musk'ın 14'üncü çocuğu dünyaya geldi

428 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk, servetine servet katmaya devam ediyor.

Öyle ki Eylül 2024'te 252 milyar 500 milyon dolar olan servetini; sadece 4 ay içinde % 70 artırdı.

Elon Musk'ın şirketleri; • PayPal • SpaceX • Tesla Motors • SolarCity • Neuralink • The Boring Company • X Sık sık; "İnsanlar tarafından dünyada yapıldı" yazılı tişört giyen Elon Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada dünya genelinde doğurganlık oranının bir hayli düştüğünü, ileriki yıllarda bunun iş gücünün büyük oranda kayba uğrayacağını dile getirmişti. Musk, aynı açıklamasında doğurganlık oranının en çok Avrupa ülkelerinde düştüğünün altını çizerek "Avrupa ölüyor" demişti.

REKLAM Bu düşüncedeki Elon Musk, sahip olduğu çocuk sayısıyla; "Beni örnek alın" der gibi... Elon Musk'ın çocuklarından biri hayatını kaybetmişti. Diğer 12 çocuğu ise 4 farklı kadından dünyaya geldi.

Mesleğini; sosyal medya fenomenliği olarak tanımlayan Ashley St. Clair, geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın 13'üncü çocuğunu dünyaya getirdiğini açıkladı. Musk ise bu konuda henüz bir açıklamada bulunmadı.