Tarhan, 72 yaşına kadar Veteranlar Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda mücadele ettiğini, bu nedenle de bisiklet kullanmaya daha fazla önem gösterdiğini dile getirerek, "Çok mutlu oluyorum bisiklete binerken. Bilhassa kırda gezmek, şehir içinde gezmek o kadar olmasa da doğada bisikletle gezerken ne bileyim ibadet gibi geliyor bana, seviyorum" ifadelerini kullandı.