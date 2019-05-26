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Emniyet ve jandarmadan 81 ilde tombala ve kumar baskını

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Emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği tombala ve kumar operasyonunda 20 bin 780 kahvehane / kıraathane, 1606 dernek ve kooperatif denetlendi. Denetimlerde; 113 kişi gözaltına alındı, 709 aranan şahıs yakalandı

kumar

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde dün gece eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 bin 590 ekip, 123 köpek, 28 bin 912 personelin katıldığı denetimlerde 20 bin 780 kahvehane / kıraathane, 1606 dernek ve kooperatif incelendi.

Yapılan denetimlerde; 113 kişi gözaltına alındı, 709 aranan şahıs yakalandı, bin 646 kişi hakkında idari işlem yapıldı ve para cezası kesildi. 325 umuma açık işyeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, bu dernekler ve kooperatiflere para cezası verildi. 77 işyeri kapatıldı.

Ayrıca, 22 adet tombala makinası, 20 adet kumar amaçlı kullanılan sigarammatik, 37 adet kumar makinası, 25 bin 560 TL para, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet keseci delici alet, 3 adet kurusıkı tabanca, 33 adet dolu fişek, 10 gr. esrar ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kâğıdı, pul, fiş vb. maddeler ele geçirildi.

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