Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışında yara alırken sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu gündeme oturdu.

Tecrübeli futbolcunun bir pozisyonda Kayserispor savunmacısı Abdennour'a küfür ettiği görüntülere yansıdı.

Yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay maçın ardından yapılan programda konuya dair bir açıklama yaptı ve "Emre Belözoğlu'nun Aymen Abdennour'a İngilizce küfür ettiğini söylüyorlar. Emre, rakibine kendini abartılı şekilde yere attığı gerekçesiyle kızıyor ancak bunu söylememesi lazım. Arkadaşlarımız, RTÜK kuralları gereği bunu yayınlayamadıklarını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.