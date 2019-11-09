Emre Demir 3 dakikada Süper Lig'in en genç golcüsü oldu! Emre Demir kimdir? Emre Demir yaşı

Kayserispor'un 15 yaşındaki yıldız adayı Emre Demir tarihe geçti! Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Kayserispor'da Bülent Uygun, 68. dakikada Emre Demir'i oyuna aldı. Genç futbolcu oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra ceza sahası içinde topla buluştu, rakibini eksiltti ve şık bir vuruşla skoru 1-1'e getiren golü kaydetti!

Emre Demir bu golle Süper Lig tarihine geçti. 15 yaşındaki yıldız adayı, 25 Ağustos 2013'te Bursaspor formasıyla Galatasaray ağlarını havalandıran Enes Ünal'ın da rekorunun sahibi oldu. Enes, 16 yıl 3 ay 15 günlükken attığı golle Süper Lig'in en genç golcüsü olmuştu. Emre Demir, milli futbolcunun bu rekorunu 6 yıl sonra 15 yıl 9 ay 25 günle ele geçirdi!

EMRE DEMİR KİMDİR?

Kayserispor formasını giyen Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu. Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvai Milliye'den Kayserispor'a transfer edilen genç futbolcunun filiz lisansı 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından çıkartıldı. Kayserispor'da henüz 12 yaşında olmasına rağmen zaman zaman tecrübe kazanması için profesyonel takımla idmanlara çıktı. Kayserispor U14 takımında 10 numara pozisyonunda görev yapan Emre Demir, alt yaş kategorilerinde attığı gollerle dikkat çekti.

OCAK 2019'DA PROFESYONEL OLDU

Kayserispor, Ocak 2019'da Emre Demir'i profesyonel yapmıştı. 15 yaşındaki futbolcu, 2,5 yıllık imza atmıştı.

PSG VE BARÇA DENEMİŞTİ

Mersin'de amatör kümede top oynarken keşfedilen ve Kayserispor'un altyapısına dahil edilen Emre, 12 yaşındayken dünya devi Barcelona'dan davet almış ve denemelere katılmıştı. Emre Demir Mayıs 2018'de de PSG tarafından davet edilmiş ve Fransız ekibinin kampına katılmıştı.