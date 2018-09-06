Mezun olduktan sonra kurdukları start-up’lara en fazla risk sermayesi çeken üniversitelerin sıralaması belli oldu. Risk sermayesi, start-up yatırımları ve finansal teknolojiler alanlarında başta olmak üzere sermaye piyasalarına veri ve analiz hizmetleri sunan ABD’li kuruluş PitchBook’un girişimci fabrikası 50 üniversiteyi gösteren raporuna göre listenin zirvesine Stanford Üniversitesi yerleşti.
2006 ile 2018 yılları arasındaki verileri analiz eden PitchBook, “En Fazla Risk Sermayesi Çeken Girişimleri Üreten İlk 50 Üniversite” adlı raporu ile sözkonusu 12 yıllık dönemde hangi üniversite mezunlarından kaç mezuna toplam ne kadarlık fon sağlandığını araştırdı.
ZİRVE STANFORD’UN
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre listenin ilk sırasındaki Stanford Üniversitesi, 1178 girişimci, hayata geçirdikleri 1015 şirketle toplam 28.8 milyar dolarlık fon çekmeyi başardı.
California Üniversitesi (Berkeley) 1137 girişimci, 1012 şirket ve 20.8 milyar dolarlık fonla ikinci, Massachusetts Institute of Technology ( MIT) 941 girişimci, 819 şirket ve 21.2 milyar dolarlık fonla üçüncü oldu.
400 MİLYAR DOLAR YATIRIM ALDILAR
Stanford'a ortalama bir lisans programının toplam ücretinin 50 bin doları bulduğunu da belirtelim. Sözkonusu bu ücret listenin ikinci sırasındaki California Üniversitesi'nde 14 bin dolar, MIT'de ise 49 bin dolar seviyesinde. Listenin ilk 10'u şöyle:
|
|Üniversite
|Girişimci
|Şirket
|Aldığı Yatırım (Milyar $)
|1
|Stanford University
|1178
|1015
|28.8
|2
|University of California, Berkeley
|1137
|1012
|20.8
|3
|Massachusetts Institute of Technology (MIT)
|941
|819
|21.2
|4
|Harvard University
|900
|799
|25.3
|5
|University of Pennsylvania
|838
|757
|15.8
|6
|Cornell University
|750
|693
|20.1
|7
|University of Michigan
|712
|638
|12.1
|8
|Tel Aviv University
|640
|531
|7.9
|9
|University of Texas
|636
|582
|7.7
|10
|University of Illinois
|526
|484
|9.9
50 üniversitenin yer aldığı listenin ilk 7 sırasını ABD’deki üniversiteler kaparken; Harvard, Pennsylvania, Cornell ve Michigan üniversiteleri de bunlar arasında yer aldı. Listenin 8. sırasında ise 640 girişimci, 531 şirket ve 7.9 milyar dolarlık yatırım çeken İsrail’den Tel Aviv Üniversitesi var. Listede yer alan toplam 50 üniversiteden 2006-2018 yılları arasında mezun olanların hayata geçirdiği girişimlerin aldıkları toplam yatırım tutarı ise 400 milyar dolara dayandı.
126 UNICORN ONLARDAN ÇIKTI
Araştırmada, girişimcilik dünyasında 1 milyar dolar ve üzerinde değere sahip olan start-up’ları ifade eden “unicorn”lar da incelendi. Buna göre yine Stanford Üniversitesi listenin zirvesine yerleşti. Stanford mezunu olup kurduğu şirket 1 milyar dolarlık değeri aşan girişimcilerin sayısı 24 olurken, Harvard mezunu 16 ve MIT mezunu 13 girişimci kurdukları şirketlerle bu barajı aşmayı başardı.
2006 ile 2018 yılları arasında 50 üniversiteden 126 girişimcinin kurduğu şirketler unicorn ünvanına ulaştı. Sözkonusu üniversitelerden MBA eğitimi alan 93 girişimcinin kurduğu şirketler de yine milyar dolarlık şirket ünvanına kavuştu.
İŞTE EN FAZLA YATIRIM ÇEKEN GİRİŞİMCİLERİN MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTELER
|
|Üniversite
|Girişimci
|Şirket
|
Aldığı Yatırım (Milyar $)
|1
|Stanford University
|1178
|1015
|28.8
|2
|University of California, Berkeley
|1137
|1012
|20.8
|3
|Massachusetts Institute of Technology (MIT)
|941
|819
|21.2
|4
|Harvard University
|900
|799
|25.3
|5
|University of Pennsylvania
|838
|757
|15.8
|6
|Cornell University
|750
|693
|20.1
|7
|University of Michigan
|712
|638
|12.1
|8
|Tel Aviv University
|640
|531
|7.9
|9
|University of Texas
|636
|582
|7.7
|10
|University of Illinois
|526
|484
|9.9
|11
|Yale University
|504
|458
|11.4
|12
|Princeton University
|487
|454
|10.8
|13
|University of California, Los Angeles (UCLA)
|483
|458
|10.2
|14
|Technion - Israel Institute of Technology
|468
|395
|7.2
|15
|University of Wisconsin
|461
|411
|4.8
|16
|Columbia University
|459
|424
|8.5
|17
|Brown University
|444
|406
|10.6
|18
|University of Southern California (USC)
|431
|393
|8.2
|19
|Carnegie Mellon University
|428
|375
|7.2
|20
|Duke University
|415
|394
|8.5
|21
|University of Waterloo
|408
|314
|7.4
|22
|University of Washington
|383
|337
|5.7
|23
|Brigham Young University
|381
|300
|6.3
|24
|New York University
|379
|351
|4.8
|25
|Dartmouth College
|367
|327
|6.8
|26
|University of California, San Diego
|349
|330
|5.7
|27
|University of Colorado
|348
|323
|5.2
|28
|University of Virginia
|335
|316
|4.9
|29
|McGill University
|330
|304
|7.1
|30
|University of Maryland
|325
|301
|3.8
|31
|Northwestern University
|325
|302
|6.5
|32
|University of Toronto
|321
|285
|6.6
|33
|Pennsylvania State University (Penn State)
|318
|290
|4.4
|34
|Boston University
|315
|303
|7.5
|35
|Hebrew University
|304
|268
|4.3
|36
|Purdue University
|301
|282
|3.7
|37
|Georgia Institute of Technology
|301
|265
|4.5
|38
|University of North Carolina
|264
|246
|3.8
|39
|Georgetown University
|263
|253
|4.3
|40
|University of California, Santa Barbara
|259
|242
|7.5
|41
|State University of New York (SUNY)
|254
|248
|3.4
|42
|Indiana University
|252
|236
|3.0
|43
|University of Massachusetts
|251
|239
|3.8
|44
|Tufts University
|240
|230
|3.8
|45
|University of California, Davis
|236
|225
|2.9
|46
|Trinity College
|232
|212
|3.3
|47
|University of Minnesota
|231
|213
|3.7
|48
|University of Florida
|230
|208
|1.9
|49
|University of British Columbia
|224
|186
|1.7
|50
|Ohio State University
|218
|198
|2.5
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