Mezun olduktan sonra kurdukları start-up’lara en fazla risk sermayesi çeken üniversitelerin sıralaması belli oldu. Risk sermayesi, start-up yatırımları ve finansal teknolojiler alanlarında başta olmak üzere sermaye piyasalarına veri ve analiz hizmetleri sunan ABD’li kuruluş PitchBook’un girişimci fabrikası 50 üniversiteyi gösteren raporuna göre listenin zirvesine Stanford Üniversitesi yerleşti.

2006 ile 2018 yılları arasındaki verileri analiz eden PitchBook, “En Fazla Risk Sermayesi Çeken Girişimleri Üreten İlk 50 Üniversite” adlı raporu ile sözkonusu 12 yıllık dönemde hangi üniversite mezunlarından kaç mezuna toplam ne kadarlık fon sağlandığını araştırdı.

ZİRVE STANFORD’UN

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre listenin ilk sırasındaki Stanford Üniversitesi, 1178 girişimci, hayata geçirdikleri 1015 şirketle toplam 28.8 milyar dolarlık fon çekmeyi başardı.

California Üniversitesi (Berkeley) 1137 girişimci, 1012 şirket ve 20.8 milyar dolarlık fonla ikinci, Massachusetts Institute of Technology ( MIT) 941 girişimci, 819 şirket ve 21.2 milyar dolarlık fonla üçüncü oldu.

400 MİLYAR DOLAR YATIRIM ALDILAR

Stanford'a ortalama bir lisans programının toplam ücretinin 50 bin doları bulduğunu da belirtelim. Sözkonusu bu ücret listenin ikinci sırasındaki California Üniversitesi'nde 14 bin dolar, MIT'de ise 49 bin dolar seviyesinde. Listenin ilk 10'u şöyle:

Üniversite Girişimci Şirket Aldığı Yatırım (Milyar $) 1 Stanford University 1178 1015 28.8 2 University of California, Berkeley 1137 1012 20.8 3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 941 819 21.2 4 Harvard University 900 799 25.3 5 University of Pennsylvania 838 757 15.8 6 Cornell University 750 693 20.1 7 University of Michigan 712 638 12.1 8 Tel Aviv University 640 531 7.9 9 University of Texas 636 582 7.7 10 University of Illinois 526 484 9.9

50 üniversitenin yer aldığı listenin ilk 7 sırasını ABD’deki üniversiteler kaparken; Harvard, Pennsylvania, Cornell ve Michigan üniversiteleri de bunlar arasında yer aldı. Listenin 8. sırasında ise 640 girişimci, 531 şirket ve 7.9 milyar dolarlık yatırım çeken İsrail’den Tel Aviv Üniversitesi var. Listede yer alan toplam 50 üniversiteden 2006-2018 yılları arasında mezun olanların hayata geçirdiği girişimlerin aldıkları toplam yatırım tutarı ise 400 milyar dolara dayandı.

126 UNICORN ONLARDAN ÇIKTI

Araştırmada, girişimcilik dünyasında 1 milyar dolar ve üzerinde değere sahip olan start-up’ları ifade eden “unicorn”lar da incelendi. Buna göre yine Stanford Üniversitesi listenin zirvesine yerleşti. Stanford mezunu olup kurduğu şirket 1 milyar dolarlık değeri aşan girişimcilerin sayısı 24 olurken, Harvard mezunu 16 ve MIT mezunu 13 girişimci kurdukları şirketlerle bu barajı aşmayı başardı.

2006 ile 2018 yılları arasında 50 üniversiteden 126 girişimcinin kurduğu şirketler unicorn ünvanına ulaştı. Sözkonusu üniversitelerden MBA eğitimi alan 93 girişimcinin kurduğu şirketler de yine milyar dolarlık şirket ünvanına kavuştu.



İŞTE EN FAZLA YATIRIM ÇEKEN GİRİŞİMCİLERİN MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTELER

Üniversite Girişimci Şirket Aldığı Yatırım (Milyar $) 1 Stanford University 1178 1015 28.8 2 University of California, Berkeley 1137 1012 20.8 3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 941 819 21.2 4 Harvard University 900 799 25.3 5 University of Pennsylvania 838 757 15.8 6 Cornell University 750 693 20.1 7 University of Michigan 712 638 12.1 8 Tel Aviv University 640 531 7.9 9 University of Texas 636 582 7.7 10 University of Illinois 526 484 9.9 11 Yale University 504 458 11.4 12 Princeton University 487 454 10.8 13 University of California, Los Angeles (UCLA) 483 458 10.2 14 Technion - Israel Institute of Technology 468 395 7.2 15 University of Wisconsin 461 411 4.8 16 Columbia University 459 424 8.5 17 Brown University 444 406 10.6 18 University of Southern California (USC) 431 393 8.2 19 Carnegie Mellon University 428 375 7.2 20 Duke University 415 394 8.5 21 University of Waterloo 408 314 7.4 22 University of Washington 383 337 5.7 23 Brigham Young University 381 300 6.3 24 New York University 379 351 4.8 25 Dartmouth College 367 327 6.8 26 University of California, San Diego 349 330 5.7 27 University of Colorado 348 323 5.2 28 University of Virginia 335 316 4.9 29 McGill University 330 304 7.1 30 University of Maryland 325 301 3.8 31 Northwestern University 325 302 6.5 32 University of Toronto 321 285 6.6 33 Pennsylvania State University (Penn State) 318 290 4.4 34 Boston University 315 303 7.5 35 Hebrew University 304 268 4.3 36 Purdue University 301 282 3.7 37 Georgia Institute of Technology 301 265 4.5 38 University of North Carolina 264 246 3.8 39 Georgetown University 263 253 4.3 40 University of California, Santa Barbara 259 242 7.5 41 State University of New York (SUNY) 254 248 3.4 42 Indiana University 252 236 3.0 43 University of Massachusetts 251 239 3.8 44 Tufts University 240 230 3.8 45 University of California, Davis 236 225 2.9 46 Trinity College 232 212 3.3 47 University of Minnesota 231 213 3.7 48 University of Florida 230 208 1.9 49 University of British Columbia 224 186 1.7 50 Ohio State University 218 198 2.5

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