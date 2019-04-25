ABD’li oyuncu, 47 yaşındaki Jennifer Garner, People dergisi tarafından "Yılın En Güzel Kadını" seçildi. Rus basın organı Sputnik’te yer alan habere göre dergiye konuşan Garner, “Aynaya bakmak yerine dünyaya neler verebileceğimi düşündükçe daha mutlu hissediyorum” ifadelerini kullandı.

"ALTIN KÜRE"NİN SAHİBİ

Alias isimli dizide Sydney Bristow karakterine can vererek büyük üne kavuşan Garner, "En iyi kadın oyuncu" rolüyle Altın Küre ve Beyaz Perde Sanatçıları Derneği ödülüne layık görülmüştü.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Krallık, Juno (2007),Timothy Green’in Sıradışı Yaşamı (2012),Sınırsızlar Kulübü (2013) ve Love, Simon (2018) gibi filmlerde üstlendiği rolleriyle de bilinen Garner’in 2 kız ve 1 erkek çocuğu var. Hayır işleriyle uğraşan Garner, özellikle de çocuklara yardım eden Save the Children hareketinde yer alıyor.

DERGİNİN MAYIS KAPAĞINDA

People dergisi, geçen yılın en güzel kadını olarak Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Pink’i seçmişti. People dergisinin bu yılın en güzel kadını seçtiği ABD’li aktris, yapımcı ve aktivist Jennifer Garner, derginin özel sayısının kapağında yer aldı.