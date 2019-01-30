Çin ve Türkiye gibi pazarlarda, yerel para birimlerinin dolar karşısında yaşadığı değer kaybından olumsuz etkilendiklerini söyleyen Apple CEO’su Tim Cook’un iPhone fiyatlarını düşürecekleri açıklamasının ardından, kullanıcıların gözü kulağı Apple’dan gelecek indirime çevrildi.
Tim Cook, iPhone fiyatlarını yerel düzeyde daha tüketilebilir bir hale getirmeye karar verdiklerini belirtirken, Apple’ın en yeni telefonu olan iPhone XS’in hangi ülkede kaça satıldığını inceledik. 64 GB’lik iPhone XS’in en ucuz olduğu ülke hangisi? Hangi ülke iPhone XS’in en pahalı satıldığı ülke ünvanına sahip? İşte bu merak edilen soruların cevapları…
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Apple’ın doğrudan satış kanalının bulunduğu pazarlar arasında incelediğimiz 30 ülke içinde iPhone XS’in en ucuz olduğu ülke ABD. 64 GB’lik iPhone XS’in 999 dolara satıldığı bu ülkeyi, 1032 dolarlık fiyatla Japonya izliyor.
Pahalılığa bakıldığında ise Brezilya ilk sırada. iPhone XS’in Brezilya’daki başlangıç fiyatı 7 bin 299 real. Bu rakam bugünkü kur itibariyle 1950 dolara denk geliyor.
ÜLKE ÜLKE iPHONE XS FİYATLARI
iPhone XS’in en pahalıya satıldığı ülkeler sıralamasında Türkiye ise Brezilya’nın hemen ardından ikinci sırada. Apple Türkiye’de 64 GB’lik iPhone XS’i 9 bin 899 TL’den satıyor. Bugünkü kur seviyesi üzerinden bu rakam 1860 dolara denk geliyor.
İşte 30 ülkedeki iPhone XS’in yerel para ve dolar cinsinden perakende satış başlangıç fiyatları...
Apple, 64 GB'lik iPhone XS'i hangi ülkede kaça satıyor?
|Ülke
|Yerel Para Cinsinden Fiyatı
|Dolar Cinsinden Fiyatı
|Brezilya
|7299
|1950
|Türkiye
|9899
|1860
|İsveç
|12795
|1412
|Danimarka
|8899
|1363
|İtalya
|1189
|1359
|Rusya
|89481
|1352
|Norveç
|11490
|1352
|Portekiz
|1179
|1348
|İrlanda
|1179
|1348
|Hollanda
|1159
|1325
|İspanya
|1159
|1325
|Fransa
|1155
|1320
|Almanya
|1149
|1314
|Avusturya
|1149
|1314
|İngiltere
|999
|1313
|Yeni Zelanda
|1899
|1299
|Filipinler
|67990
|1296
|Çin
|8699
|1292
|Meksika
|24499
|1288
|Lüksemburg
|1120
|1280
|Güney Kore
|1370000
|1226
|Singapur
|1649
|1219
|Malezya
|4999
|1217
|İsviçre
|1198
|1206
|Avustralya
|1629
|1166
|BAE
|4229
|1152
|Hong Kong
|8599
|1096
|Kanada
|1379
|1040
|Japonya
|112800
|1032
|ABD
|999
|999
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