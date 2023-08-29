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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Bali Denizi açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem oldu. Yaklaşık 515 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken can veya mal kaybı da bildirilmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 00:24 Güncelleme: 29.08.2023 - 00:25
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        Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem!
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        Endonezya'nın Bali Denizi açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Endonezya'nın Bali Denizi açıkları olduğunu açıkladı.

        Yaklaşık 515 kilometre derinlikte meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. AA'nın haberine göre; depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

        Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

        *Haberde DHA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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        #son dakika deprem
        #Endonezya
        #deprem haberleri
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