"PİLOT OLMAK İSTİYORDUM"

Eğitim hayatından söz eden Enes Batur, ailesinin yönlendirmesi nedeniyle Antalya’da bilgisayar mühendisliği kazandığını söyledi.

Aslında pilot olmak istediğini belirten Batur, gözünde miyop olduğu için bu yönde eğitim alamadığını ifade etti.

YouTube kanalından gelir elde etmeye başladığı için daha sonra bu alana yönelmek istediğini açıklayan fenomen, bu sebeple Radyo, Sinema ve Televizyon bölümüne geçiş yaptığını dile getirdi.