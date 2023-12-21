2024 yılında Türkiye için gördüğü riskleri paylaşan Dr. Acemoğlu dünyanın diğer bölgelerinde enflasyonun düşmeye başladığını ancak Türkiye'nin henüz böyle bir sürece girmediğini belirtti. Şu anda çok yüksek düzeylerde olan enflasyonun Türk ekonomisinin sürekli bir parçası haline gelmesi gibi bir risk olduğunu ifade etti.

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ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞER?

Dr. Acemoğlu, enflasyonun kısa bir süre içerisinde düşmeyeceğini ve en iyi politikalarda bile bunun 5-6 senenin altında olmayacağını ifade etti ve şunu ekledi, "Türkiye’de zaten bir işsizlik problemi var, bir fakirlik problemi var. Birdenbire bunları da artırmak mümkün. Yani ben bir 10 sene daha bizim enflasyonla en azından çabalayacağımızı, savaşacağımızı düşünüyorum."