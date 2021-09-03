Engin Hepileri: Cesaret edilememiş bir iş

"Cesaret edilememiş bir iş" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ozan Akbaba, yaz başında sete çıktığı 'Anka' filminin kutlama yemeğini ekip arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'deki bir mekanda yaptı.

Meslektaşı Edip Çelik'in açtığı restoranda yapılan kutlama yemeğinde filmi ile ilgili konuşan Akbaba, "Aksiyonu bol bir film geliyor." diyerek, iddiasını ortaya koydu.

Sözlerine devam eden oyuncu, "Türkiye'nin ilk hız ve aksiyon filmi olacak. Bu yüzden işin ciddiyetinin farkındayız. Yurt dışından ekip ve ekipman desteği de aldık." dedi.

"CESARET EDİLEMEMİŞ BİR İŞ"

'Anka'nın bir diğer oyuncusu Engin Hepileri ise, "Çok özenilmiş bir iş bu. Ozan, çok uzun süredir üzerinde çalışıyordu. Aslında bu zor bir iş oldu, cesaret isteyen bir iş bu. Türkiye'de hep düşünülmüş fakat cesaret edilememiş bir iş." şeklinde konuştu.

"BİZ DE MERAKLA BEKLİYORUZ"

Ayrıca Ozan Akbaba, 6 sezondur rol aldığı diziden ayrılacağına dair çıkan dedikodularla ilgili de konuştu. Akbaba, konuyla ilgili, "Çıkan her habere itibar etmeyin. Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım neler olacak? Her sezon olduğu gibi senaristlerimizin en iyisini yazacaklarına eminim." ifadelerini kullandı.