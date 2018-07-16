Dünyanın en büyüğü Enterprise ile THY'den işbirliği

Dünyada 95 ülkede 2 milyon araçla faaliyet gösteren Enterprise'ın THY ile işbirliğinin duyurulması amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, şu anda Türkiye’de 10 bine yakın araç ile hizmet verdiklerini ve bu rakamı 5 yılda 3 kat artırarak 30 bine çıkaracaklarını söyledi.

Enterprise'ın Türkiye’deki ilk faaliyetlerine 2014’ün Temmuz ayında başladığını ifade eden Tangün, "2014’ten 2017’ye kadar olan dönemde yaklaşık dört kat büyüdük. Türkiye’de araç kiralama, özellikle günlük araç kiralama sektörü ciddi bir potansiyele sahip. Sektördeki kişi başı harcama yaklaşık 2.5 dolarlar civarında. Avrupa ortalaması ise 30 doların üzerinde. Bize daha yakın olan Doğu Avrupa ülkelerinde bu rakam yaklaşık 10 dolar. Böyle bakıldığında Türkiye’de çok büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Biz de önümüzdeki 5 yılda Türkiye pazarına 1 milyar liralık daha ek yatırım planlıyoruz" dedi.

OFİS SAYISI ÜÇE KATLANACAK

Bu yatırımın büyük bir kısmını araç yatırımı olarak gerçekleştireceklerini ifade eden Tangün, "Bunun yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında ofislerimizi de büyüteceğiz. Önümüzdeki 3 yılda mevcut 50 olan ofis sayısını 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle şehir içerisinde penetrasyonumuz da aynı şekilde artıracağız." diye konuştu.

Günlük araç kiralama sektörünün yıllık ortalama yüzde 10-15 büyüdüğünü ve önümüzdeki dönemlerde bunun artmasını beklediklerini ifade eden Tangün, "Biz 2018'de yüzde 40-50’lik büyüme bekliyoruz. 2017 yılını 500 milyon TL ciro ile kapattık. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ciromuzu da 3.5 milyar TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu noktada THY ile yürüttüğümüz işbirliği çok önemli. Bu, Türkiye’deki en büyük işbirliği diyebiliriz." dedi.

ÜÇ YILLIK ANLAŞMA

THY ile 3 senelik münhasır bir anlaşma yaptıklarını ve işbirliğinin 1. yılını tamamladıklarını anlatan Tangün, "Anlaşma kapsamında THY’nin bütün kanallarından Enterprise’ın 3 markası Enterprise, Alamo ve National’ın araç kiralama hizmetleri veriliyor. THY olan ilişkimiz sadece Türkiye’de değil global çapta olan bir işbirliğini kapsıyor. İşbirliğimiz kapsamında THY’nin uçtuğu her yerde, bizim ofislerimizden araç kiralanabiliyor." dedi.

İLKER AYCI: ÇOK MEMNUNUZ

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da konu ile ilgili kısa bir açıklama yaparak, "Enterprise’in yarışta gösterdikleri mücadeleden ve bu işi almalarından dolayı çok memnunuz. Geçtiğimiz yıl başladığımız ve küresel çapta ilerlediğimiz anlaşma Türk Hava Yolları’nın menfaati açısından da yolcularımıza sunacağımız hizmet kalitesi açısından da çok önemli bir işbirliği olmuştur. Şu an bir yaz sezonu geçiriyoruz. İlk yarı muhteşem geçti. Rekorları gördünüz, trafik rakamlarımızı açıkladık. Bu rakamlar bilançomuz için de ipucu veriyor.” dedi

"TÜRKİYE'YE İLK KEZ GELDİM"

Enterprise Global Yönetim Kurulu Başkanı Andrew C. Taylor ise Türkiye’ye ilk kez geldiğini belirterek, gördüklerinden çok etkilendiğini söyledi.

Enterprise'ın 22 milyar dolarlık ciro ile ABD'nin en büyük 13'üncü aile şirketi olduğu bilgisini veren Taylor, özellikle 2012 yılından itibaren global büyümeye odaklandıklarını ve bu kapsamda 2014 yılında da Türkiye'ye geldiklerini ifade etti.

Taylor, şöyle devam etti:

"Türkiye’yi de çok önemli ve çekici bir pazar olarak görüyoruz. THY ile yürüttüğümü işbirliği de bunu destekliyor. Burada olmaktan, lokal ortaklarımızdan ve THY ile ortaklığımızdan dolayı çok memnunuz. Türkiye pazarı bizim için global büyümenin devamını sağlayan ve bu büyüme için oldukça önemli bir pazar."

"GEÇMİŞİMİZ ÇOK BENZİYOR"

Enterprise Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir ise Enterprise’ın geçmişi ile kendi geçmişlerinin benzerliğinin bu işi almayı sağladıklarını belirtti. Başdemir, şunları söyledi:

"40 yıl önce üniversiteye başlarken abim Mustafa Başdemir ile birlikte hiç arabamız yoktu. Ben, arabam olmadığı halde ehliyet için başvuru yaptığımda arkadaşlarım bana gülmüştü. Ama bugün Allah bizlere binlerce araba almayı nasip etti. Enterprise ile işbirliğimiz öncesinde bizim 300-400 aracımız vardı ve Enterprise’ın büyüklüğünü gördüğümde şaşırmıştım.

Andrew ile ilk tanıştığımızda Enterprise’ın 1.3 milyon adet aracı vardı. Kendisiyle konuştuğumuzda kendi hikayeme benzer bir hikaye gördüm. Andrew’in babası da emekli olunca bu işe ilk olarak 7 araç ile başlamış. Bugün Enterprise’ın dünya çapında 2 milyon adet aracı var. Enterprise ile işbirliği için bizimle birlikte başvuran çok daha güçlü şirketler vardı. Ancak Enterprise’ın geçmişi ile bizim geçmişimizin benzerliği bizim işi almamızı sağladı. Önce 500 adet araçla işe başladık, bugün geldiğimiz noktada 10 bine yakın aracımızla hizmet vermekteyiz. Araç kiralama sektörünün Türkiye’de önü açık. Türkiye’nin de önü açık. Buna inanıyoruz.”