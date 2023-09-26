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        Haberler Yaşam Erçek Gölü göç yolundaki kuşları ağırlıyor

        Erçek Gölü göç yolundaki kuşları ağırlıyor

        Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Erçek Gölü, göç yolculuğundaki birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:32
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Erçek Gölü'nün kıyısında ve sulak alanlardaki kuşları gözlemlemek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bölgeyi sıklıkla ziyaret ediyor.

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        Bölgede fotoğraf çeken Ergin Yıldırımçakar, Erçek Gölü ve çevresinde yılın belli dönemlerinde yüzlerce kuşun görülebildiğini söyledi.

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        Yaban hayatına karşı duyarlılığın her geçen gün arttığını belirten Yıldırımçakar, "Göç dönemlerinde, nadir görülen kuşlar buraya geliyor. Kuş popülasyonu artıyor. Kuşları fotoğraflamak için geldik.

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        Kuraklık gölü etkiliyor, konaklama alanları daralıyor. Buranın korunması gerekiyor" dedi.

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        #erçek gölü
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