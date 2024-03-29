Erden Timur, Forbes Türkiye'nin haklarını aldı

Türkiye’deki yayınını 2020 yılında sonlandıran Amerikan iş ve ekonomi dergisi Forbes’un Türkiye lisansörü Erden Timur’un şirketi TMR Yayıncılık oldu.

Derginin Medya Grup Başkanlığı’nı daha önce de dergiyi yöneten Burçak Güven üstlendi. TMR Yayıncılık, Forbes Türkiye’nin ilk sayısını haziran ayında çıkaracak. Daha sonra dijital kanallar devreye girecek.

Forbes, 1917 yılında kuruldu. 2014 yılından bu yana Hong Kong merkezli yatırım grubu Integrated Whale Media Investments'a ait. Forbes Dergisi, finanstan pazarlamaya, iletişimden teknolojiye birçok içerikle yayınlanan derginin merkezi New Jersey’de. Dergi ayrıca teknoloji, iletişim, bilim, siyaset ve hukuk gibi ilgili konularda da raporlar sunuyor.