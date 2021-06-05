Erdoğan: Marmara'yı müsilaj belasından kurtaracağız

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5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen programla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan on millet bahçesiyle birlikte, Van Gölü'nün temizliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen biyolojik arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Pendik'te açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu:

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar...

-Dün Zonguldak'ta Uzun Mehmet Cami'sinin millet bahçesini hizmete açtık. Şimdi İstanbul, Aydın, Kars, Malatya, Muş, Trabzon, Mersin Adıyaman'daki millet bahçemizi hizmete açıyoruz. Ayrıca Van, Niğde ve Batman'daki atık su artıma ile Artvin'deki içme suyu tesislerimizi açıyoruz. Toplamda 814 milyon lirayı bulan tesisleri halkımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.

- Muğla'da 37 mavi bayraklı halk plajı, Köyceğiz ve Dalyan'da 38 korunan alan, Muğla Gökova, Konya Beyşehir, Samsun Kızılırmak'ta 120 koruma izleme alanımız ile Kastamonu'da Doğu Çınarı ve Mersin'de zeytin olarak 84 anıt ağacın çalışmalarında resmi açılışını yapıyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımız sunuyorum

- 20 yıl öncesine kadar pek çok şehrimizin yakasına yapışan hava kirliliği sorununun ülke genelinde önemli ölçüde azaltılmasında doğalgazın yanında açtığımız park ve bahçelerin katkısı olmuştur. Toplam 56 milyon metrekarelik bir alan 324 millet bahçesi yapmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar 61 millet bahçesini tamamlayarak hizmete sunduk. 46 ilde 80 millet bahçesi şu anda yapım aşamasında

"183 MİLLET BAHÇESİ İHALE AŞAMASINDA"

- Ülke genelinde 183 millet bahçesiyle ilgili çalışmalar proje ve ihale safhasında. İnşa ettiğimiz her millet bahçesiyle şehirlerimizi bulunduğu bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik değer katan değer katan cazibe alanları oluşturuyoruz. Buralar afetlerde toplanma alanı olarak ta hizmet verecektir. Uzun Mehmet Cami'siyle birlikte Karadeniz sahilini adeta bir kordon boyu olarak bitirecek yeni bir projeyi Zonguldak'ta hayata geçireceğiz.

BİSİKLET YOLU PROJESİ

- İBB Başkanlığını devraldığımda ağaç mağaç yoktu. Görevi devraldık bütün yollara fidan değil ağaç diktik. 81 ilin tamamında şehirlerimizi çok daha fazla yeşil alanla buluşturduk. Çevre ve yeşil bizim işimiz. Bununla kalmayacağız ve ağaçlandırmadaki faaliyetlerimizi hızlandıracağız. Bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Tıpkı Konya gibi. Giderek yaygınlaştırdığımız bisiklet yolları sayesinde bu aracı tercih eden insanlarımıza kesintisiz ulaşım imkanı sağlıyoruz. Türkiye bisiklet yolu master planını tamamladığımızda Avrupa bisiklet yolu ile ülkemizi birleştirmiş olacağız. Proje tamamlandığında Edirne'den bisiklete binen bir vatandaş Hakkari'ye kadar güvenli bir şekilde gidecek.

"KATI ATIK TESİS SAYISINI 90'A ÇIKARDIK"

- Katı atık tesislerini ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden metan gazı ve emisyonlarını inşa ettiğimiz katı atık toplama tesisleriyle kontrol altına almayı başardık. Yaptığımız yatırımlarla sayısını 15'ten 90'a yükselttiğimiz katı atık toplama tesislerimiz nüfusun 70 milyonuna hizmet veriyor.

- Bir diğer yatırımımız atık su artıma tesissi. Atık su arıtma tesislerinin sayısını 145'ten 1170'e çıkarttık. Gelişen teknoloji sayesinde artık atık suyun pek çok alanda kullanılma imkanı doğdu.



"MARMARAYI MÜSİLAJ BELASINDAN KURTARACAĞIZ"

- Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların kaynağı arıtılmadan denizlere bırakılan atık sulardır. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim Hiç gecikmeden bakanlık olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız, üniversitelerle beraber bu müsilaj belasından denizlerimiz kurtaracağız

- Haliç'i nasıl temizlediysek bu beladan da denizlerimiz kurtaracağız. Benim korkum Karadeniz'e yayılır Karadeniz'den Marmara'ya girdisi olursa bela büyür. Hiç gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 noktasında karada da denetimlerini sürdürüyor. Müsilaj istilası belediyelerden üniversitelere tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülecek bir sorundur. Tüm kurumların desteğini alarak bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum

-Güzel şehirleri güzel yürekli insanlar inşa eder.

AÇILIŞI YAPILAN MİLLET BAHÇELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen millet bahçeleri şunlar: "İstanbul Ayazma Millet Bahçesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Aydın Nazilli Millet Bahçesi, Kars Örnek Millet Bahçesi, Kars Cumhuriyet Millet Bahçesi, Malatya Mevcut Stat Yerinde Millet Bahçesi, Muş Stat Yerinde Millet Bahçesi, Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi, İstanbul Pendik Millet Bahçesi, Mersin Millet Bahçesi."

Millet bahçelerinden Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi ile Mersin Millet Bahçesi denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Millet bahçelerinde çocuklar için oyun alanlarının yanı sıra bisiklet ve yürüyüş yolu da bulunuyor.

DAHA ÖNCE 35 MİLLET BAHÇESİ AÇILMIŞTI

Ülke genelinde 55 milyon 975 bin 336,91 metrekarelik alanda 321 millet bahçesinin projelendirme ve yapım aşamasını yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bugüne kadar 22 ilde yapımı tamamlanan 6 milyon 383 bin 643 metrekarelik 35 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.