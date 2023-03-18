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Erek Dağı'ndaki tamamen donan Sütun Şelalesi'ni görüntüledi

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı'nın 3 bin 204 rakımındaki tamamen buz tutan Sütun Şelalesi, doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar tarafından görüntülendi

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DHA
  • Erek Dağı'ndaki tamamen donan Sütun Şelalesi'ni görüntüledi

    İpekyolu ilçesindeki kışın dağcıların buz tırmanışı için gittiği Erek Dağı'na tırmanış yapan 28 yıllık doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, 3 bin 204 rakımda bulunan buz tutan Sütun Şelalesi´ni görüntüledi. 
  • Erek Dağı'ndaki tamamen donan Sütun Şelalesi'ni görüntüledi

    İlkbaharda gürül gürül akan, şimdilerde ise 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluşan şelalelin her mevsim başka bir güzelliğe büründüğünü söyleyen Coşar, "Buraya çok zor şartlarda tırmanış gerçekleştirdim. 
  • Erek Dağı'ndaki tamamen donan Sütun Şelalesi'ni görüntüledi

    Hava sıcaklığı geceleri eksi 20 dereceyi buluyor. Erek Dağı'nın zirvesinde bulunan şelale de aşırı soğuklardan dolayı tamamen donmuş.
  • Erek Dağı'ndaki tamamen donan Sütun Şelalesi'ni görüntüledi

    Ben de bu güzelliği fotoğrafladım. Amacım, bölgenin turizmine katkı sunmak. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum" dedi.
  • Erek Dağı'ndaki tamamen donan Sütun Şelalesi'ni görüntüledi

    İşte şelaleden kareler...
  • Erek Dağı'ndaki tamamen donan Sütun Şelalesi'ni görüntüledi
  • Erek Dağı'ndaki tamamen donan Sütun Şelalesi'ni görüntüledi
  • Erek Dağı'ndaki tamamen donan Sütun Şelalesi'ni görüntüledi
  • Erek Dağı'ndaki tamamen donan Sütun Şelalesi'ni görüntüledi
  • Erek Dağı'ndaki tamamen donan Sütun Şelalesi'ni görüntüledi

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