Erkan Can'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, Bursa'daki evinde ölü bulunmuştu. Ömer Can bugün son yolculuğuna uğurlandı. Bu acı gününde ünlü oyuncuyu Kıvanç Tatlıtuğ da yalnız bırakmadı