Erkek öldü, dişi ve yavrusu yuvalarını terk etmiyor

Leyleğin ölmesine en çok kayınpederim üzüldü. Şu an anne ve 1 yavrusu kaldı. Köyün erkekleri camiye çıkıp bacaya yiyecek bırakıyordu. Ancak şimdi yuvaları direğe konunca yiyecek vermemiz biraz zorlaştı. Havalar sıcak olunca leylekler, Nehil Sazlığı'na gidiyorlar, akşamları ise köydeki yuvalarına geri dönüyorlar" diye konuştu.

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Efe Taşkent (28) ise "Leyleklerimiz burada bizimle köyde yaşıyorlar. Yeni cami yapılınca eski yuvaları yıkıldı. Ona rağmen leylekler, köyden ayrılmadı. Köyün içindeki elektrik direğine yuva yaptılar. Yıllardır leyleklerimizi besliyoruz. Yaz ve kış aylarında ayrılmadıkları için benden daha çok köyde yaşıyorlar ve bizden oldular diyebilirim" dedi.