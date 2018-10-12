İrlandalı bilim insanları, erkeklere kahve içmelerini öneriyor. Yeni bir araştırmaya göre; günde iki fincan kahve içen erkeklerde baba olma şansı yarı yarıya artış gösteriyor.

Belfast Üniversitesi'nde yapılan araştırma, kafeinin spermleri olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları, kafeinin spermlerin hem daha uzun süre aktif kalmasını hem de daha hızlı hareket etmesini sağladığını belirtti.

Araştırmacılar, 500 çiftin verilerini analiz ederek, kafeinin doğurganlık üzerindeki potansiyel etkisini araştırdı. Yapılan sın çalışma, kahvenin spermlere zarar verebileceğini öne süren önceki araştırmaların aksine, erkeklerin her gün iki fincan içmesinin üreme sağlığı açısından oldukça faydalı olduğunu ortaya koydu.

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